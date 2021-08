Jovem de Olivedos morre, após sofrer queda de cavalo. Vítima tinha 14 anos e bateu de frente a pé de algaroba

By

Um adolescente do município de Olivedos, identificado apenas pelo nome de Rafael, de 14 anos, morreu depois de ser internado no Hospital de Emergência e Trauma, em Campina Grande, após sofrer a queda de um cavalo. Segundo as informações iniciais, o jovem montou em um cavalo para andar, o animal possivelmente “estranhou”, e começou a ir muito rápido.

Rafael caiu após se chocar com o animal em um pé de Algaroba. Ele sofreu traumatismo craniano. O caso aconteceu no Sítio Aroeiras, zona rural de Olivedos. Ela era neto de um popular conhecido por Arnaldo, neto de Chico de Zacarias.

Fonte: Se Liga PB