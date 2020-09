Inscrições para concurso da Prefeitura de Campina Grande começam nesta terça (8)

By

Começa nesta terça-feira (8), o período de inscrições do concurso público da Prefeitura de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com o edital, são 169 vagas são ofertadas para médicos e dentistas.

As inscrições seguem até o dia 8 de outubro e podem ser realizadas no site da organizadora do concurso. A taxa para os participantes é de R$ 105.

As remunerações variam de R$ 2,4 mil a R$ 5,5 mil, entre 20 e 40 horas semanais de trabalho.

As provas estão previstas para o dia 1º de novembro.

