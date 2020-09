UFCG publica segunda chamada da lista de espera do SiSU 2020.2

Foi publicada pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na manhã desta terça-feira, dia 8, a Segunda Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020.2. Estão sendo convocados 641 candidatos para ocupação de vagas remanescentes na instituição.

Confira aqui a Segunda Chamada.

Cadastramento e matrícula

Cadastramento e matrícula são procedimentos diferentes, conforme terminologia oficial da UFCG. O cadastramento é o procedimento por meio do qual o candidato selecionado realiza seu registro acadêmico na UFCG. Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define as disciplinas que irá cursar em cada período letivo. Os dois procedimentos são obrigatórios para garantir a vaga na UFCG.

Envio da documentação para cadastramento

O candidato classificado nesta Segunda Chamada deverá enviar, no período de 10 a 13 de setembro, por meio de formulário disponível no link, toda a documentação descrita no edital, necessária para o cadastramento. Os candidatos às vagas reservadas devem atentar ainda para documentação exigida na modalidade na qual estão concorrendo. Este ano, a UFCG adotou o CadÚnico para comprovação de renda. O cadastramento é obrigatório e a não apresentação da documentação exigida implica na perda do direito à vaga.

O cadastramento (registro acadêmico) será realizado de 16 a 18 de setembro, pela Coordenação do Curso, após análise da documentação enviada pelo candidato.

Veja aqui o Guia de Cadastramento e o Edital do Cadastramento. É importante – além de obrigação do candidato -, ler os documentos com atenção para não perder prazos nem deixar de enviar a documentação necessária.

Chamadas, matrícula e início das aulas

Caso surjam vagas remanescentes após o cadastramento desta Segunda Chamada, estão previstas mais três chamadas: 3ª chamada (13/10) e 4ª chamada (10/11). A 5ª e última chamada, bem como as datas de matrícula em disciplinas e início das aulas, serão divulgadas posteriormente pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE) da UFCG.

Período Suplementar 2020.3 para veteranos

No último dia 1º de setembro, a UFCG iniciou aulas remotas para estudantes veteranos, no denominado Período Letivo 2020.3, que é suplementar e optativo. Ele não será disponibilizado para os ingressantes no Período 2020.2, cujo calendário só será definido após o retorno das atividades do Período 2020.1. O Período 2020.1 está suspenso até que se possam repactuar as aulas presenciais.

Fonte: Assessoria