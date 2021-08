Inscrições para o CFO da Polícia Militar iniciaram nesta segunda-feira

As inscrições para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar começam às 16h desta segunda-feira (2), no site da Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021). O concurso oferece 30 vagas, sendo 25 para o masculino e 5 para o feminino. A remuneração inicial do quadro de oficiais é de 7.791,20 reais. A prova está marcada para o dia 31 de outubro.

Os interessados devem acessar o site, preencher o requerimento de inscrição e enviá-lo. Lá, terá a opção de “emitir boleto”, que deverá ser impresso e pago exclusivamente no Banco do Brasil ou nos canais de recebimento disponibilizados por essa instituição bancária. A taxa cobrada é de 100 reais. Não serão aceitos pagamentos por meio de pix, transferência em conta corrente e nem depósito. O prazo final das inscrições é no dia 30 de agosto e o boleto deve ser pago até o dia 31.

Pedido de isenção – O pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feito até 16h da próxima quarta-feira (4), no momento da inscrição, no site da FGV. Podem pedir isenção doadores de sangue, de medula óssea e de leite materno. As regras estão no item 5 do edital do concurso, disponível no site da banca organizadora e também no da Polícia Militar (https://www.pm.pb.gov.br/portal/informacoes/concursos/concursos-publicos/).

O certame é composto por cinco fases: prova intelectual, exame psicológico, avaliação de saúde, testes de aptidão física e avaliação social. Os aprovados em todas as etapas, dentro do número de vagas, serão imediatamente convocados para o curso de formação, que tem 3 anos letivos de duração.

Requisitos – Ter curso superior, ter idade entre 18 e 32 anos (completar até 31 de dezembro de 2022), ter altura mínima de 1,65 m no caso de candidatos do sexo masculino e 1,60 m no feminino, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, não ter antecedentes criminais ou policiais, entre outros. Para quem já é policial militar da Paraíba, a idade máxima para fazer o CFO é de 40 anos e exige que esteja no comportamento “Bom” e não esteja submetido a Conselho de Disciplina, Processo Administrativo Disciplinar ou em cumprimento de sentença criminal.

Fonte: Ascom