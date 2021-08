Acidente que deixa 4 pessoas feridas em Queimadas/PB. Motorista estava embriagado

Um acidente de carro deixou sete pessoas feridas na noite deste domingo (01), na BR-104, na cidade de Queimadas, Agreste do estado.

De acordo com informações, o motorista de um dos carros bateu na traseira de outro veículo que estava transportando quatro adultos e três crianças, com o impacto o carro saiu da pista e capotou diversas vezes.

Alguns dos passageiros foram arremessados para fora do veículo no momento do capotamento, todos eles foram levados com vida para o Hospital de Trauma de Campina Grande, de acordo com a equipe médica, uma das vítimas identificada como Eliane Fernanda da Silva, de 22 anos, está grávida de seis meses, mas passa bem e está em observação, outra vítima identificada como Edvania Xavier, de 20 anos foi levada diretamente para o bloco cirúrgico.

Já as crianças estão internadas na ala da UTI infantil e o seu estado de saúde é considerado grave, e por fim, as outras vítimas estão na ala vermelha em observação.

O motorista que causou o acidente foi levado para a Central de Polícia e foi confirmado que o condutor estava embriagado.

Fonte: Repercute PB