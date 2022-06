Instagram bugado? Usuários relatam instabilidade na rede social

Usuários do Instagram estão reclamando de instabilidade na rede social na tarde desta quarta-feira (29). No DownDetector, site que registra as queixas dos usuários, as reclamações não param de chegar deste terça-feira (28).

No Twitter, alguns usuários reclamam que o aplicativo da rede social está apresentando falhas na hora de publicar novas imagens, enquanto outros relatam dificuldades de acessarem as mensagens diretas e publicarem Stories.

No DownDetector, muitos internautas afirmam que os mesmos problemas persistem desde terça-feira, sem que a instabilidade tenha sido corrigida. Na plataforma, também é possível notar que as queixas vêm de vários países, não apenas do Brasil.

A reportagem realizou testes no aplicativo do Instagram e encontrou dificuldades de publicar Stories. Na última semana, a rede social também passou por instabilidades . Procurado pela reportagem, o Instagram ainda não se posicionou sobre as falhas desta quarta.

Fonte: Primeiras Notícias