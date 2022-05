De virada a Raposa Feroz vence o Belo por 2 a 1 no Almeidão pela primeira partida da final do Paraibano

By

O Campinense derrotou o Botafogo-PB de virada em pleno estádio Almeidão, neste sábado (14) na primeira partida da decisão do Campeonato Paraibano 2022.

Os gols foram todos marcados no segundo tempo, tendo Alessandro aos 11 minutos e Olávio e Dione, aos 16 e 24, conscecutivamente.

A Raposa ainda teve o volante Patrick expulso após falta dura no meio campo contra um atleta botafoguense.

Com a vitória, a Raposa Feroz mantém o sonho de ser campeão invicta, o que nunca ocorreu antes na história rubro negra.

No próximo sábado (21), Campinense e Belo voltam a campo para o duelo final, desta vez no Amigão, em Campina Grande, as 16 horas.

Agora, a rubro negro joga por um simples empate para sagrar-se bi-campeão.

Lembrando que o Amigão também terá torcida única, desta vez a da Raposa, como foi com a massa do Belo no Almeidão.