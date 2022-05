O Botafogo da Paraíba venceu o Altos por 2 a 1, na noite deste sábado (7), no jogo da quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. Com o resultado, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, o time paraibano se recuperou e voltou ao G-8.

A partida teve gols de Gustavo Coutinho e Nadson, que deram a vitória ao Belo. Do outro lado, Betinho marcou para o time piauiense.