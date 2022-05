Tite chama paraibano Matheus Cunha, mas deixa Hulk de fora

By

Às vésperas da convocação final para Copa do Mundo no Catar, o técnico da seleção brasileira Tite chamou o pessoense Matheus Cunha, do Atlético de Madrid para os próximos amistosos.

As partidas serão contra Coreia do Sul e Japão e acontecerão nos dias 2 e 6 de junho em Seul e Tóquio, respectivamente.

Por outro lado, Tite deixou de fora o principal jogador do futebol brasileiro, o também paraibano Hulk, do Atlético Mineiro. Desde 2021, o campinense vem carregando o clube mineiro nas conquistas nacionais.

Cunha se recuperou de uma lesão que o tirou dos últimos jogos das Eliminatórias, e deve ser nome certo na convocação para o Mundial que ocorrerá em novembro e dezembro.

Fonte:Blog do Maurilio Junior