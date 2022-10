Instituto que colocou Veneziano no segundo turno e Ricardo vencedor na disputa ao Senado, aponta empate técnico entre João e Pedro

By

A pesquisa do Instituto Veritá divulgada na noite desta sexta-feira (21), aponta um empate técnico na disputa para governador da Paraíba, levando em conta a margem de erro, de três pontos percentuais. O candidato Pedro Cunha Lima (PSB) tem 41, 6% das intenções de voto, o candidato à reeleição, João Azevêdo (PSB) aparece com 41, 4%.

Nos votos válidos, onde não são considerados os brancos/nulos e indecisos, Pedro tem 50,1%, contra 49, 9% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 1.512 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo TRE-PB-08067/2022.

O Instituto Veritá é o mesmo que no primeiro turno das eleições na Paraíba colocou o senador Veneziano Vital (MDB) como segundo colocado na disputa com 18,6%, e Pedro Cunha Lima na quarta colocação com 15,5%.

O Instituto também havia apontando vitória do ex-governador Ricardo Coutinho (PT) na disputa ao Senado e do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial no estado de Minas Gerais. Ricardo terminou o pleito na terceira colocação e Bolsonaro saiu derrotado entre os mineiros.

