João Azevêdo acompanha passagem de comando da Polícia Militar e empossa novos auxiliares do governo

O governador João Azevêdo empossou, nesta quarta-feira (6), o novo comandante da Polícia Militar da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca, que substitui o coronel Euller Chaves. Na ocasião, também foram empossados o novo subcomandante da corporação, coronel José Ronildo Sousa; o secretário de Estado da Administração Penitenciária, João Alves de Albuquerque; e o corregedor geral da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, coronel Jair Carneiro de Barros. A solenidade de passagem do comando da Polícia Militar ocorreu no Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, em João Pessoa.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual agradeceu ao ex-comandante da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, pelo trabalho desenvolvido à frente da instituição e desejou êxito ao novo comandante, Sérgio Fonseca. “Nós sabemos da dedicação do coronel Euller no comando de uma corporação que tem cerca de 10 mil homens e mulheres e de que ele fez muito pelo estado, e o novo comando chega com a missão de manter e avançar para tornar a Paraíba um estado mais seguro a cada dia. Os resultados que temos apontam o nosso estado como um dos melhores do Brasil na segurança, conforme estudos do Centro de Liderança Pública, e vamos manter esse ritmo forte de ação para que continuemos a proteger o nosso povo”, frisou.

O gestor também destacou as ações de valorização dos profissionais de Segurança. “Com muito diálogo com as categorias, estamos extinguindo a bolsa desempenho, aumentamos em 24% o valor do cartão alimentação, reajustamos as horas-extras, reduzimos o tempo de promoções, bem como investimos em equipamentos, estrutura, tecnologia e armamentos para que nossos policiais exerçam suas funções com dignidade porque o nosso compromisso é promover uma segurança pública de qualidade”, acrescentou.

O secretário de estado da Segurança e Defesa Social, Jean Francisco Nunes, evidenciou que o trabalho conjunto entre as forças de Segurança irá permanecer com a realização de ações estratégicas voltadas para o combate ao crime. “Nós vamos dar continuidade ao que vem dando certo, aprimorar a política que vem sendo implementada e inovar com outras ações e operações, numa integração entre Polícias Civil, Militar, Penal e Bombeiros para que a gente possa assegurar a sensação de segurança que a população merece”, disse.

O novo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Fonseca, assegurou compromisso e engajamento em ações e projetos para proporcionar a segurança dos paraibanos. “Essa é a data mais marcante da minha vida profissional e assumo com muita responsabilidade, agradecendo a Deus e ao governador João Azevêdo por ter confiado a nós essa missão e a população pode esperar muito trabalho, dedicação, zelo e ações, com uma polícia cada vez mais atuante, com efetiva presença nas ruas, com novos conceitos operacionais, uso da tecnologia e repressão qualificada”, sustentou.

O coronel Euller Chaves, que deixou o comando da corporação, fez um balanço de sua gestão. “Nós temos orgulho do nosso legado, pois exercemos um trabalho com paixão e responsabilidade, com a consciência do dever cumprido no combate à criminalidade, com reconhecimento nacional e implantação de importantes ações que também nos permitiu cuidar da tropa com transparência e visibilidade”, pontuou.

Também empossado na solenidade, o novo secretário de estado da Administração Penitenciária, João Alves, afirmou que irá manter o trabalho de fortalecimento das ações de ressocialização no sistema prisional. “Nós daremos as condições para que as pessoas privadas de liberdade tenham acesso à ressocialização, podendo sair preparadas para o mercado de trabalho e com condições de serem reintegradas à sociedade. Nós temos projetos em andamento, outros já programados e iremos chegar a todo o estado com capacitação, educação, saúde para dar dignidade aos reeducandos”, falou.

O novo corregedor-geral da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, coronel Jair Carneiro, também falou dos desafios à frente do cargo. “Nós sabemos que a corregedoria tem a missão de assistir e orientar todo o corpo das forças de Segurança e o nosso maior desafio é disseminar orientações e formatar conhecimentos junto às equipes de trabalho”, comentou.

