João Azevêdo anuncia apoio do Cidadania a Ana Cláudia em Campina Grande

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), anunciou nesta sexta-feira (4), por meio de vídeo gravado e divulgado nas redes sociais, o apoio a pré-candidatura de Ana Cláudia Vital (Podemos) para a Prefeitura de Campina Grande.

“Estamos aqui para reafirmar, de uma forma definitiva, categórica o apoio do partido Cidadania a pré e futura candidata à prefeita de Campina Grande, a nossa querida Ana Cláudia”, afirmou o governador.

No vídeo, Ana Cláudia agradeceu pelo apoio do partido Cidadania, bem como do apoio pessoal do governador. “João, que tem um olhar diferente para a Paraíba, tem a convicção de que nosso projeto para Campina propõe uma valorização para o povo desta cidade. Eu quero agradecer o seu apoio e destacar a sua credibilidade como gestor. Muito obrigado por sua confiança”, comentou Ana Cláudia.

Fonte: Portal WSCOM