Kim Jong-un dá parabéns a Lula por vitória na eleição

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deu parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 4ª feira (2.nov.2022) por sua vitória na eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL). “Felicito-o pela sua eleição como Presidente da República Federativa do Brasil”, afirmou o líder norte-coreano em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

Kim também expressou “confiança de que a relação amigável e cooperativa entre nossos 2 países será aprimorada e fortalecida de acordo com as necessidades dos tempos”.

O petista foi eleito com uma vantagem de 2,1 milhões de votos. A vitória mais apertada desde a redemocratização. Recebeu 50,90% contra 49,10% de Bolsonaro.

Fonte: Poder 360°