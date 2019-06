Líder de Bolsonaro visita São João de CG e almoça hoje com empresários de JP

A deputada federal e líder do governo Bolsonaro no Congresso, Joice Hasselmann (PSL), esteve neste sábado (15) visitando o Maior São João do Mundo em Campina Grande, ao lado do prefeito de Campina Romero Rodrigues (PSD) e neste domingo estará promovendo num hotel da capital um almoço para empresários e políticos com intuito de discutir e difundir ideias de apoio a reforma da Previdência.

“Chegando ao maior São João do Mundo. Acabo de pôr os pés na Paraíba. De João Pessoa sigo para Campina Grande. Não vamos desistir de fazer a maior reforma da Previdência da história do país. Ainda há muita água pra passar por debaixo da ponte. Vamos trabalhar pra reinserir estados e municípios e rumo ao R$ 1 trilhão”, disse a deputada em seu perfil no Instagram ao chegar em CG.

O almoço com empresários em João Pessoa vai ser realizado no restaurante Santa Grelha, no Shopping Manaíra, a partir do 12h.

Fonte: PB Agora