FPF divulga tabela detalhada com datas e horários das 03 primeiras rodadas

A Federação Paraibana de Futebol divulgou, na manhã desta quinta-feira, a tabela detalhada do Campeonato Paraibano 2023, com datas e horários das três primeiras rodadas. A competição começa no próximo dia 7 de Janeiro.

Confira abaixo a tabela detalhada das três primeiras rodada:

1ª RODADA

7.jan (sáb) | 16h | Queimadense x Campinense

7.jan (sáb) | 20h30 | Nacional de Patos x CSP

8.jan (dom) | 16h | Sousa x Auto Esporte-PB

8.jan (dom) | 16h | Serra Branca x Botafogo-PB

9.jan (seg) | 20h30 | Treze x São Paulo Crystal

2ª RODADA

11.jan (qua) | 16h | CSP x Serra Branca

11.jan (qua) | 20h30 | Auto Esporte-PB x Queimadense

11.jan (qua) | 19h30 | Sousa x Botafogo-PB

12.jan (qui) | 20h30 | Campinense x São Paulo Crystal

12.jan (qui) | 20h30 | Nacional de Patos x Treze

3ª RODADA

14.jan (sáb) | 16h | Serra Branca x Sousa

15.jan (dom) | 16h | São Paulo Crystal x Nacional de Patos

15.jan (dom) | 16h | Botafogo-PB x Campinense

16.jan (seg) | 16h | Queimadense x CSP

16.jan (seg) | 20h30 | Treze x Auto Esporte-PB

Fonte: PB Esportes