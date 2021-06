Mais 2,3 milhões de doses da Pfizer serão distribuídas para o Brasil

O Ministério da Saúde está enviando mais 2,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para todo o Brasil. Ao longo desta segunda-feira (7), os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal recebem os novos lotes. Já para as outras unidades federativas, a distribuição está prevista para ser concluída até quarta-feira (9).

As novas doses são destinadas para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico. Além disso, podem ser imunizados profissionais do transporte aéreo e agentes das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas.

Ainda nesta semana, o Ministério da Saúde prevê o envio aos estados de mais uma remessa da vacina da AstraZeneca. Desde o início da campanha de vacinação, mais de 105 milhões de doses de imunizantes foram distribuídas pelo país. Até o momento, mais de 71 milhões de doses foram aplicadas.

Fonte: Brasil 61