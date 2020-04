Mais de dez profissionais do Samu de Campina Grande testam positivo para Covid-19, diz SES

Onze profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campina Grande testaram positivo para Covid-19, segundo informação divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quinta-feira (23). Dentre os infectados, seis deles são médicos. A direção geral do serviço na cidade também confirmou os dados.

Na última sexta-feira (17), uma carta aberta, sem assinatura, constando uma denúncia referente às condições de trabalho dos profissionais do Samu da cidade foi divulgada nas redes sociais. A principal queixa presente no texto estava relacionada a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a atuação com segurança desses profissionais.

A denúncia alcançou o Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB) e foi determinado que a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande deverá enviar um relatório semanal para que o órgão possa acompanhar o fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a profissionais de saúde do município, entre eles, aqueles que atendem no Samu. Além disso, deverá ser enviado dados sobre possíveis profissionais infectados com o novo coronavírus e quais medidas serão adotadas.

As determinações foram decididas após uma reunião que aconteceu na terça-feira (21), por videoconferência, com secretário de Saúde do Município de Campina Grande, gestores de unidades de saúde geridas pelo município e membros dos três ramos do Ministério Público (MPT, MPF e MPPB), com o objetivo de tratar sobre medidas de prevenção e controle para evitar o contágio de profissionais de saúde pela Covid-19 e saber que medidas estão sendo observadas nas unidades de saúde de referência para a doença, no município de Campina Grande.

