Médicos do Trauma de JP voltam às atividades no hospital

Após uma reunião ocorrida na manhã deste domingo (29), no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, ficou definido que os médicos da unidade de saúde que paralisaram as atividades na instituição nesse sábado (28) voltam às atividades normais já a partir das 13h30 deste domingo. O retorno ao trabalho acontece após um acordo feito entre a cooperativa médica Neurovasc e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A Neurovasc, responsável por atendimentos nas áreas de neurocirurgia, cirurgia vascular e cirurgia torácica, havia decidido suspender os trabalhos no Trauma após questionar a SES sobre pagamentos que não teria recebido enquanto o hospital era gerido peloInstituto Acqua, até essa sexta (27). Após os escândalos de corrupção e desvios de dinheiro na Saúde Pública investigados pela Operação Calvário na Paraíba, o governo da Paraíba cancelou contratos com organizações sociais e assumiu a gestão de hospitais do estado.

Segundo um dos termos do acordo firmado, A SES declarou que assumirá a contratação dos serviços prestados pela Neurovasc, se comprometendo a manter o contrato pelo prazo de 180 dias, com início neste domingo, conservando os mesmos serviços e valores, nos moldes do contrato celebrado com o Instituto Acqua.

No acordo, a SES também reconheceu que a Neurovasc não recebeu os valores correspondentes à produção dos meses de novembro e dezembro de 2019 do Instituto Acqua e se comprometeu a acionar a Procuradoria Geral do Estado (PGE-PB) para que a OS seja compelida a fazer as quitações necessárias.

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, avaliou que prevaleceu o bom senso. “No final da manhã chegamos a uma solução, pois o Governo do Estado sempre teve interesse em resolver este impasse”, declarou.

O secretário explicou ainda que cerca de 40 pacientes foram transferidos para o Hospital Metropolitano, que deu suporte aos atendimentos realizados no Trauma, e as transferências permanecem acontecendo até que o fluxo seja completamente normalizado.

