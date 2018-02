Mesa diretora realiza reunião administrativa com vereadores da bancada de situação na CMJP

Início das sessões plenárias é confirmado para o dia 20 de fevereiro, com a presença do prefeito Luciano Cartaxo (PSD)

A confirmação oficial da volta das sessões plenárias da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) no dia 20 de fevereiro; e prioridade para os trabalhos de atualização do Regimento Interno da Casa e das chamadas “leis caducas”. Esses foram os principais pontos tratados na reunião ocorrida no final da manhã desta segunda-feira (5) entre a Mesa Diretora e a bancada de situação na CMJP.

“Falamos sobre o próximo dia 20, quando voltamos à atividade normal, com a presença do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), que fará a leitura de sua mensagem à cidade de João Pessoa”, disse o presidente da CMJP, vereador Marcos Vinícius (PSDB), acrescentando: “Vamos voltar aos trabalhos efetivos da Casa quando será colocado em plenário todo o trabalho desenvolvido pelas comissões especiais em relação ao Regimento Interno e às ‘leis caducas’ da Casa”.

Em relação às eleições de outubro deste ano, o presidente Marcos destacou: “A Câmara está bem tranquila em relação ao ano eleitoral. As bancadas têm se conduzido de uma forma bem ética e bacana. Mas vamos ter uma conversa com os líderes e demais vereadores para que a gente possa evitar qualquer problema. A Câmara tem tido debates interessantes e acho que não teremos nenhuma dificuldade, não”.

Na tarde desta segunda-feira, a partir das 14h, também com o objetivo de traçar as atividades deste primeiro semestre e planejar o funcionamento da Casa no ano de 2018, a mesa diretora da Casa volta a realizar outra reunião administrativa, desta vez com os vereadores da bancada de oposição. “Essa separação de bancadas é só por uma questão de espaço físico nas reuniões”, explicou Marcos Vinícius.

Presidida por Marcos Vinícius, a mesa diretora do Poder Legislativo pessoense é composta pelos vereadores Lucas de Brito (PSL), 1º-vice-presidente; João dos Santos (PR), 2º-vice-presidente; Raíssa Lacerda (PSD), 1ª-secretária; Dinho (PMN), 2º-secretário; e Eduardo carneiro (PRTB), 3º-secretário.

Fonte: Codecom