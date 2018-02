Começa na UFCG prazo para cadastramento dos convocados pelo SiSU

Procedimento é obrigatório e deve ser realizado até a próxima quarta, dia 7

Teve início nesta segunda-feira, dia 5, prosseguindo até a quarta, dia 7, prazo para o cadastramento dos candidatos convocados na chamada única (regular) do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para as vagas da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O procedimento é obrigatório e o não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida implicará na perda do direito à vaga.

Cadastramento

Quem foi classificado em uma das 3.150 vagas da UFCG deve se dirigir à coordenação do curso para o qual foi selecionado, no prazo citado, em posse da documentação exigida no edital para realização do cadastramento.

Na terminologia oficial da UFCG, cadastramento e matrícula são procedimentos diferentes. O cadastramento é o procedimento por meio do qual o candidato aprovado se torna aluno da UFCG. Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define as disciplinas que irá cursar em cada período letivo.

Matrícula

A matrícula em disciplinas dos alunos ingressantes no período letivo 2018.1 também é obrigatória e deverá ser realizada no dia 3 de abril, na coordenação do curso para o qual foi selecionado.

Lista de espera

As vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do SiSU serão preenchidas mediante lista de espera. O prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera deve ser feito até a próxima quarta, dia 7 de fevereiro, no site do SiSU.

O candidato deverá fazer o acompanhamento das convocações (chamadas) às vagas da UFCG pelo site www.ufcg.edu.br. A primeira chamada, de um total de oito, será publicada no dia 9 de fevereiro, com o cadastramento ocorrendo nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Fonte: Ascom