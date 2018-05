Mestrado em Horticultura Tropical da UFCG abre inscrições

By

Pós-graduação é ministrada no campus Pombal. São oferecidas dez vagas

Estão abertas até 22 de junho as inscrições para o Programa de Pós-graduação em Horticultura Tropical (PPGHT), em nível de mestrado, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Pombal. São oferecidas dez vagas.

Poderão participar do processo seletivo portadores de diploma de cursos, de nível superior, em Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Ciências Biológicas, Zootecnia, Licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogos em Horticultura ou áreas afins, a critério do Colegiado do Programa.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do Programa, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Também serão aceitas inscrições via Sedex, desde que postadas até 15 de junho.

Os candidatos serão selecionados mediante análise do Histórico Escolar, currículo e entrevista sobre o projeto de pesquisa, a serem realizadas nos dias 05 e 06 de julho.

O resultado final será divulgado a partir do dia 16 de julho na página do programa.

Acesse o edital.

