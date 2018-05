Mestrado em Matemática da UFCG oferta 20 vagas

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) está com inscrições abertas até 15 de junho para o Programa de Pós-graduação em Matemática (PPGMat), em nível de mestrado. São oferecidas 20 vagas, sendo 15 para a área de Matemática e cinco para Probabilidade e Estatística.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível em http://inscricao.mat.ufcg.edu.br/mestrado-academico. Deverão ser anexadas as cópias do histórico escolar, da identidade ou do passaporte (para estrangeiros) e um foto 3×4.

A seleção dos candidatos se dará mediante aplicação de uma prova, a ser realizada no dia 29 de junho, e análise do histórico escolar.

O resultado final será divulgado até 10 de julho.

Para mais detalhes e informações, acesse o edital.

Fonte: Codecom