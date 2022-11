Michelle explica rumores de separação com Bolsonaro após derrota

“Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando ‘na alegria e na tristeza…’ Que Deus abençoe a nossa amada nação”, completou.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles, os “unfollows” nas redes sociais foram causados por Carlos Bolsonaro, filho do presidente.

O colunista relatou que a relação de Carlos com Michelle não é das melhores há anos, o que teria motivado o rapaz a entrar na conta de Jair na rede social e deixar de seguir a madrasta.

Michelle, então, teria reclamado da atitude para o marido. Diante da falta da atitude de Jair sobre o assunto, ela teria decidido também deixar de segui-lo.

Carlos Bolsonaro e Michelle já não se seguiam no Instagram, e a explicação para o suposto entrevero entre ambos é de que a primeira-dama não vê com bons olhos a excessiva intromissão do rapaz na vida de Jair.

Fonte: Blog do Maurílio Junior