Eleições: TRE-PB convoca superintendente da PRF para explicar bloqueio de veículos

O presidente do TRE da Paraíba, desembargador Leandro dos Santos, convocou na manhã deste domingo, 30 de outubro, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, Giovanni Bosco Farias Di Mambro, para prestar esclarecimentos a respeito de bloqueios de veículos transportando eleitores em cidades na Paraíba.

O assunto foi tratado na sessão realizada na manhã deste domingo com os integrantes da corte, com base na decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do último sábado, sobre operações na PF no dia do segundo turno.

Na manhã deste domingo, eleitores denunciaram por meio de vídeos e postagens em redes sociais bloqueios de veículos nas saídas de João Pessoa e em Cuité.

No sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu até o encerramento do segundo turno das eleições qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte de eleitores, sob pena de responsabilização criminal do Diretor Geral da PRF.

