Blitz realizada em Cuité, na Paraíba, leva TSE a intimar diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Um vídeo de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na entrada do município de Cuité, no Curimataú da Paraíba, levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cobrar explicações do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.

Por decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, a PRF está proibida de promover qualquer operação que possa afetar o transporte público de eleitores neste domingo (30), segundo turno das eleições em todo o país.

No despacho assinado neste domingo, Moraes cita o vídeo publicado por um usuário no Twitter. “A PRF está fazendo Blitz na entrada de Cuité, Paraíba. Um absurdo enorme!! Já está afugentando a população da zona rural!! Alguém precisa fazer alguma coisa!! O povo não vem votar! @TSEjusbr”.

Essa mesma postagem foi citada em manifestação apresentada ao TSE pela Coligação Brasil da Esperança – de Lula – sobre ações da PRF em cidades do Nordeste que estariam impedindo a circulação de veículos com eleitores.

Nas redes sociais, o prefeito de Cuité, Charles Camaraense confirmou que a blitz estava ocorrendo e, após alguns stories, relatou que os agentes já tinham ido embora. Ele também convocou os eleitores do município a irem votar.

O F5 Online entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para obter algum posicionamento oficial do órgão e segue com o espaço aberto.

