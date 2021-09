Ministério da Saúde aumenta vacinação de reforço para idosos acima de 60 anos

Com a finalidade de aumentar a cobertura de imunização contra a Covid-19 em todo o País, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação com a dose de reforço para idosos acima de 60 anos. Profissionais da área da saúde e pessoas imunossuprimidas também foram incluídos nessa nova etapa.

Recuperado da doença nos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o anúncio em suas redes sociais e também em um evento em comemoração aos 1.000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, em João Pessoa, na Paraíba.

Segundo Queiroga, estratégias tomadas pelo governo federal estão acelerando o ritmo da vacinação no Brasil. “Graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina. Além dos idosos com mais de 70 anos, os profissionais de saúde que já foram anunciados como contemplados com o reforço, agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos”, disse.

Queda na média móvel de óbitos

O Ministério da Saúde anunciou, ainda, que em 100 dias, a média móvel de óbitos por Covid-19 no Brasil teve uma redução de 73,30% nos registros. No boletim epidemiológico divulgado pela pasta, quatro estados não registraram novos óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Com média móvel em 541,93, registros de novas mortes seguem com tendência de queda desde o mês de junho.

Vacinação

Outro dado importante divulgado pela Saúde: são mais de 230 milhões de vacinas no braço de brasileiros e mais de 91% dos adultos já começaram o ciclo vacinal. Em setembro, o governo distribuiu 100% das primeiras doses para todos os 158 milhões de brasileiros adultos e a imunização completa dessa população está cada vez mais próxima.

Dados Covid

O Brasil registrou 15.395 novos casos e 793 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 21.381.790 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 595.446.

São Paulo é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 3,42% Em seguida estão , Amazonas e Pernambuco, todos com o índice acima dos três pontos percentuais. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,78%.

Taxa de letalidade nos estados

SP 3,42%

PE 3,18%

AM 3,22%

MA 2,86%

PA 2,82%

RJ 2,78%

GO 2,72%

CE 2,60%

AL 2,61%

PR 2,95%

MS 2,56%

MG 2,55%

MT 2,54%

RO 2,46%

RS 2,43%

PI 2,20%

BA 2,18%

SE 2,16%

ES 2,15%

DF 2,37%

PB 2,11%

AC 2,09%

RN 1,99%

TO 1,69%

SC 1,62%

AP 1,61%

RR 1,58%

BR 2,78%

Fonte: Brasil 61