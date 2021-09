Saiba como baixar o aplicativo Caixa Tem e solicitar empréstimos de até mil reais

A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira (27) o programa de empréstimos de R$ 300 até R$ 1000 reais que podem ser solicitados de maneira rápida e fácil pelo aplicativo Caixa Tem.

A contratação é feita pelo celular, por qualquer sistema operacional, e leva 10 dias para aprovação. Para conseguir o empréstimo precisa ser cliente, possuir conta Poupança Social Digital CAIXA e, nessa primeira fase, nascer em janeiro ou fevereiro.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, enfatizou que o programa é destinado para pessoas que possuem renda mas não têm como provar e, em alguns casos, optam por buscar empréstimos fora do sistema financeiro, com juros exorbitantes. “Este crédito de 300 a 1000 reais, com 24 meses para pagar e uma taxa de 3,99 ao mês, será o primeiro crédito bancário de dezenas de milhões de pessoas.”

Pedro Guimarães acrescentou que só foi possível desenvolver o projeto graças ao auxílio emergencial, que reuniu informações de crédito de milhões de brasileiros que não estão incluídos no sistema financeiro formal. “A caixa conseguiu uma base de dados que nenhuma instituição financeira no Brasil tem. E o que nós vamos fazer? Ajudar quem mais precisa e tem condição de pagar, mas que não consegue comprovar”.

Como solicitar meu crédito?

O primeiro passo é entrar na loja de aplicativos da Google Play, se o seu celular for Android, ou na Apple Store, caso seu dispositivo seja iOS. Em seguida procure pelo Caixa Tem, faça a atualização e acesse o aplicativo. Lá, selecione a opção “atualizar seu cadastro” no menu principal, nesta etapa será solicitado a digitalização do documento de identidade e uma foto “selfie” do usuário. Em até 10 dias, a avaliação do cadastro é concluída.

Caso seja aprovado, a conta passa de Poupança Social Digital CAIXA para Poupança Digital+. Basta acessar o aplicativo novamente e ao clicar na opção ‘Crédito CAIXA TEM’ será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas.

A avaliação para verificar se o usuário possui limite a ser disponibilizado, conforme o solicitado, é automática. O empréstimo é creditado exclusivamente na Poupança Digital+ do cliente após a contratação. As parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta.

A liberação para atualização do cadastro e, posteriormente para a solicitação de crédito, acontecerá de forma escalonada. Confira o calendário abaixo para os nascidos de março até dezembro:

Para novos clientes, a solicitação de crédito poderá ser feita a partir de 8 de novembro, porém a Caixa informou que está elaborando como será feito o cadastro.

Linhas de crédito

A Caixa disponibilizará duas linhas de créditos distintas, o Caixa Tem Pessoal, que é o empréstimo com destinação livre para o que o cliente necessitar, inclusive para utilizar em despesas pessoais, como pagamentos de dívidas. E o Caixa Tem para o Seu Negócio que é o empréstimo para investimento produtivo para despesas em negócios, como obter recurso para pagamento aos fornecedores, as contas de água, de luz, de internet, o aluguel, a compra de matérias-primas e/ou mercadorias para revenda, entre outras.

Fonte: Brasil 61