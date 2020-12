MORTE DE MODELO FOI MOTIVADA POR ‘CIÚMES E MACHISMO’, DIZ DELEGADO: ‘SE SENTIA O DONO DELA’

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23), a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal contaram detalhes do assassinato da modelo Lourrayne Silva, de 19 anos, encontrada morta no domingo (20) na Paraíba. Segundo o delegado Walter Brandão, o crime foi motivado por “ciúmes e machismo” e que Kennedy Ramon, ex-namorado da vítima, “se sentia o dono dela”.

CORPO DE MODELO PARAIBANA É ENCONTRADO AS MARGENS DE RIO UM DIA DEPOIS DE NAMORADO SER PRESO

O desaparecimento de Lourrayne foi registrado no dia 14 de dezembro na Polícia Civil da Paraíba. Segundo o superintendente da Polícia Civil, Luciano Soares, a família da modelo informou que ela viajava de Goiás para a Paraíba para passar as festas de fim de ano e, que perdeu o contato com a vítima, após ela ter avisado que tinha chegado ao estado.

As investigações do desaparecimento começaram e a Polícia Civil conseguiu descobrir que Lourrayne teria ido para Lucena, Litoral Norte do estado. De acordo com o depoimento de Kennedy, apesar de estarem separados, a vítima e o suspeito ainda mantinham contato e ela o avisou quando chegaria na Paraíba.

Kennedy buscou Lourrayne no aeroporto e, de acordo com o suspeito em depoimento prestado à Polícia Civil da Paraíba, ela teria ido com ele para Lucena por vontade própria. Na casa de veraneio, alugada pela família do suspeito, eles conversaram sobre a relação e discutiram após a jovem falar que não queria reatar com o ele. Kennedy disse à polícia que estrangulou a jovem para “contê-la” e “acabou perdendo a noção da força”.

Ele colocou o corpo da jovem no carro e dirigiu até jogá-lo embaixo de uma ponte na BR-230, nas proximidades da região conhecida como Café do Vento, no município de Sobrado. Kennedy também queimou todos os pertences da vítima, segundo o delegado João Paulo Amazonas.

Ainda de acordo com o delegado João Paulo Amazonas, Kennedy contou nesta quarta-feira (23) que fugiu para Campina Grande após o crime, onde se livrou do próprio veículo.

Fonte: G1PB