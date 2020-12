ASSASSINATO NA FEIRA CENTRAL, EM CAMPINA NA TARDE DESTA QUARTA 23/12

By

Um vigilante foi morto na feira central de Campina Grande no final da tarde desta quarta-feira (23/12).

Conforme informações repassadas, dois homens cometeram o crime e fugiram numa moto.

O vigilante Davidson Alves Fernandes, 34 anos, foi morto com disparos na cabeça.

Ele morava no Bairro José Pinheiro.

Davidson NÃO TINHA NADA A VER com um episódio ocorridon na semana passada onde um homem em situação de rua acabou morto com queimaduras.

O crime ocorreu nas proximidades da “feira de peixe”.

Fonte: Renato diniz.com