Mulher é atingida por vizinha com barra de ferro na cabeça em Campina Grande

Mulher é atingida por vizinha com barra de ferro na cabeça em...

Na noite dessa segunda-feira (21), uma cidadã de 30 anos de idade, de iniciais J.R.N, moradora do bairro José Pinheiro, de Campina Grande, foi atingida com uma barra de ferro na cabeça.

Era por volta das 19:30 hrs, quando a vítima recebia convidados para festejar o aniversário de sua filha, menor de idade, momento em que foi abordada pela agressora o qual furiosamente lhe agrediu, após ferida a Polícia Militar foi acionada prendendo a mesma em flagrante.

Ela foi conduzida para Central de Polícia Cívil, localizada no bairro do Catolé, onde foi apresentada a autoridade plantonista para que fosse tomada as medidas cabíveis onde agora irá responder pelo críme praticado.

A vítima em seguida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital de Trauma onde ao chegar bastante ferida, foi assistida pela equipe médica que após avaliada foi solicitado exames de imagem para detecçao de outras lesões.