Jovem sofre tentativa de homicídio ao realizar compra de motocicleta em Campina

Na noite dessa segunda-feira (21), um jovem de iniciais G.S.G, de 25 anos de idade, morador do bairro Jardim 40, de Campina Grande, quando em companhia do seu genitor foi vítima de uma emboscada ao se encontrar com dois meliantes os quais mantiveram contato com a vitima através de um site para realizarem a venda de uma motocicleta.

Pai e filho, se dirigiram até o bairro do Centenário, por volta das 20h30, na rua. Manoel Sales, local marcado pelos criminosos, e ao chegarem de bicicleta foram abordados pelos meliantes os quais já foram pedindo o dinheiro da compra da suposta motocicleta que tinha sido acordado no valor de 1 mil e 900 reais, como a vítima falou que só tinha ido ver a motocicleta e que estava sem o dinheiro.

De pronto recebeu logo uma coronhada de revólver na cabeça, e com medo de morrer o filho correu juntamente com seu genitor, momento que foi atingido com um disparo na perna, oportunidade em que os criminosos em seguida fugiram do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi comunicada comparecendo para realizar a prisão dos criminosos que por sua vez não foram localizados, em continuidade do fato o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve presente através de uma unidade básica socorrendo a vítima para o hospital de Trauma onde ao chegar deu entrada pela área vermelha.