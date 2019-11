By

Mulher é encontrada morta com feto arrancado da barriga na BR-230

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado de decomposição às margens da BR-230, na altura do km 45, próximo ao município de Campina Grande, no início da tarde desta quarta-feira (20). A mulher apresentava sinais de violência, além de ter a barriga cortada e o feto arrancado do corpo.

No local do crime foram encontrados uma faca, sendo possivelmente o objeto utilizado para retirar o feto, um cachimbo e algumas camisinhas. O pescoço da vítima estava enrolado com arame, além de apresentar perfurações na cabeça. A perícia acredita que a mulher pode ter sofrido disparos de arma de fogo também.

Segundo o delegado Diego Garcia, a princípio, a mulher teria sido vítima de atropelamento, mas, ao chegar no local, constatou-se que havia um feto arrancado da barriga da mãe com uma faca. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por um ciclista que encontrou o corpo.

A polícia acredita que a mulher era garota de programa por estar com preservativos no bolso, além de, possivelmente, usuária de drogas.

Fonte: Portal Correio