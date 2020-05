Mulher saca auxílio emergencial para pagar drogas e tenta matar traficante durante ato sexual em motel

Um homem foi ficou ferido ao ser golpeado com uma taça de vidro, na tarde deste sábado (23), por uma mulher em um motel na cidade de Cabedelo, na grande João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h.

A mulher contou que na manhã de hoje (23), fez o saque do auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 1.200, e foi pagar uma dívida de drogas. Ela, então, se encontrou com esse rapaz, a quem comprava os entorpecentes, e foram até o motel.

Conforme apuração do Portal T5, no motel, segundo o relato da mulher, o seu acompanhante teria puxado seu cabelo durante o ato sexual e ela não gostou, revidando à agressão com uma taça de vidro quebrada.

O homem, que tem 31 anos, foi ferido por cortes em todo o corpo e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. “Ele perdeu muito sangue e teve cortes profundos. No momento a situação era crítica, mas já foi estabilizado e fora de risco”, disse a polícia ao Portal T5.

A mulher tem 25 anos e foi levada para a Central de Flagrantes, em João Pessoa. Ela vai responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e furto. Este último, por que ela teria tentado fugir no carro do homem.

