“Ficar em casa é uma forma de valorizar os profissionais da saúde”, diz presidente do Sintab

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira(25), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema(Sintab) diz que os funcionários da saúde estão preocupados, com o aumento dos casos da Covid-19, em Campina Grande e municípios de atuação do Sintab.

Giovani defendeu a idéia de implantar um “lockdown” em Campina Grande, e pontua que somente essa medida extrema para conter os novos casos. “É muito preocupante. Tem que ter mesmo essa medida extrema, para que possamos ter menos mortes, e diminuir esses números estarrecedores para Campina Grande”, pontuou.

Na opinião do sindicalista, muitas das medidas não têm surtido efeito, pelo fato da maioria das pessoas não obedecer a questão do isolamento social, pela “falsa sensação de segurança”. “Se você quer valorizar um profissional da saúde, é ficar em casa, e só sair em caso de urgência ou emergência. Só assim você vai ajudar um profissional da saúde”, disse.

“O que os profissionais do SUS precisam, e muitas vezes eu vejo nas redes sociais, algumas pessoas fazendo homenagens aos profissionais de saúde.O o que esse profissional tá precisando é que você tenha consciência, para que a gente possa passar por esse momento tão triste da humanidade. Que se perca o mínimo de pessoas amadas. Não são apenas números, mas pessoas amadas, que temos perdido nos últimos dias”, finalizou Giovani Freire.

Fonte: Se Liga PB