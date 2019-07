Mulheres podem ter sido atacadas por agulhas em Campina Grande

By

A Polícia Civil em Campina Grande está investigando dois casos de perfuração por pequeno objeto cortante, ainda não identificado, que aconteceram na tarde dessa quinta-feira (4) na Praça da Bandeira, Centro de Campina Grande. As vítimas foram duas mulheres, uma de 22 e outra de 25 anos.

Ao Portal Correio, o delegado Pedro Ivo informou que os casos ocorreram em um intervalo de poucas horas. Com a primeira vítima, o relato é de que ela estava caminhando pelo local quando percebeu a aproximação de uma mulher. Em seguida, a jovem foi ferida com um furo nas costas.

No outro caso, a vítima também caminhava pela praça quando notou uma perfuração no braço direito. Ambas as vítimas se dirigiram ao Hospital de Trauma de Campina Grande em busca de atendimento e foram medicadas, sendo liberadas em seguida.

“Elas registraram boletim de ocorrência e estamos apurando a situação, que inicialmente é de lesão corporal leve. Também estamos tentando ver imagens de câmeras de segurança ao redor da praça para buscar identificação de quem fez isso”, afirmou o delegado.