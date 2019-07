Senac abre inscrições para mais de três mil vagas em cursos na Paraíba

By

O Senac Paraíba está com 3.298 vagas abertas para 153 cursos, workshops e oficinas em diversas áreas. A programação é para cursos que iniciam em julho e agosto, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

Na capital são disponibilizadas 1.668 vagas em cursos das áreas de Comércio, Gestão, Informática, Comunicação, Saúde, Beleza, Moda e Artes, Idiomas, Gastronomia e Hospedagem. As aulas acontecem nas unidades do Centro de Educação Profissional de João Pessoa, no Centro de Desenvolvimento Gerencial e na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria.

Em Campina Grande são 1.060 oportunidades abertas para as áreas de Comércio, Gestão, Informática, Comunicação, Saúde, Beleza, Moda e Artes, Idiomas, Gastronomia e Turismo. Na unidade de Patos, são oferecidas 410 vagas, nas áreas de Comércio, Informática, Comunicação, Saúde, Beleza e Gastronomia. Para Cajazeiras as oportunidades são nas áreas Comércio, Informática, Idiomas e Beleza, somando 160 vagas.

Para se matricular em um dos cursos, os interessados devem se dirigir à unidade do Senac onde deseja estudar portando RG, CPF e comprovante de pré-requisito. Os cursos são ministrados em diversos horários. A programação completa, mais detalhes de cada curso e os valores podem ser acessados no site pb.senac.br/programacao-de-cursos/.

Fonte: Codecom