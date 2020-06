No mês de junho Campina Grande apresenta uma redução de 3,1% no preço da cesta básica regional

É a primeira queda de preços registrada pelo Procon de Campina Grande para esse segmento no ano de 2020

O levantamento realizado no período de 18 a 22 em 60 supermercados da cidade registrou um valor médio de R$ 612,02 para a Cesta Básica Regional, em comparação com o mês de maio de 2020, cujo preço foi R$ 631,84 constata-se uma redução de R$ 19,82, ou seja, -3,1%.

O levantamento feito pelo Procon leva em consideração os 13 produtos categorizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) como Cesta Básica Alimentar e a Cesta Básica Complementar criada pelo órgão municipal, contendo 39 produtos que são mais consumidos em nossa região, no entanto estão fora da relação do DIEESE. A soma das duas cestas resulta na Cesta Básica Regional adotada em Campina Grande.

Com relação ao preço da Cesta Básica do DIEESE, neste mês de junho o campinense pagou em média 416,82 reais. Já a complementar que está dividida em cinco grupos o de Carnes e Derivados, Farináceos, Higiene e Limpeza, Hortifrúti e de Temperos custou 192,21 reais.

Dos grupos da Cesta Complementar o item que apresentou uma maior variação de preços entre os supermercados visitados foi a manga, o quilo da fruta chega a uma diferença de 637,58%, com preços que variam de R$ 1,49 a R$ 10,99. Do grupo das carnes, o quilo do frango apresentou uma diferença de 66,94% e a dúzia de ovos brancos custa em média R$ 7,50. Do grupo de Higiene e Limpeza, o pacote com quatro unidades de papel higiênico pode ser encontrado a preços que variam de R$ 1,39 a R$ 7,79. E no grupo dos Temperos tanto o sal quanto o vinagre de álcool mostraram uma boa diferença de preços, 204,08% e 235,96% respectivamente. Por isso a dica do Procon continua a mesma, pesquisar sempre.

Para uma família com rendimento de um salário mínimo (R$ 1.045,00) pagar R$ 612,02 na Cesta Básica Regional representa comprometer aproximadamente de 58,6%, restando 41,4% da renda, que é equivalente em termos absolutos a 432,98 reais. Ou seja, o valor de 432,98 reais seria destinado a outros compromissos tais como água, energia, internet, transporte dentre outras despesas.

Para conferir a pesquisa completa é preciso apenas acessar o site do Procon Municipal no link https://procon.campinagrande. pb.gov.br/.

Fonte: Codecom