Artistas embalam lives de São João

O período das festas juninas foi provavelmente um dos mais afetados por causa da pandemia do novo coronavírus. Com a necessidade do isolamento social, as tradicionais comemorações de São João tiveram que se adaptar.

Para a data – celebrada no último dia 24 – não passar em branco, grandes nomes do cenário nacional preparam lives para trazer um pouco do clima da festividade para dentro de casa.

Hoje (27), às 20h, a paraibana que agita multidões ao redor do Brasil, Elba Ramalho comemora a natividade de São João com show virtual, que conta com as músicas “Eu Só Quero um Xodó”, “Ai Que Saudade D’Oce” e “De Volta Pro Aconchego”.

Além dela, diretamente de sua casa, no Rio de Janeiro, neste domingo (28), às 16h, o pernambucano Alceu Valença canta os grandes sucessos da carreira como “La Belle de Jour”, “Tropicana” e “Anunciação”, além de clássicos de Luiz Gonzaga, como “Pagode Russo”, “Vem Morena” e “Sábia”.

“Nada se compara com a alegria de estar fisicamente diante do público. Mas é uma maneira de amenizar a distância, levar um pouco de alegria às pessoas neste momento tão difícil”, diz o cantor.

ALÉM DA FESTA JUNINA

Para quem quiser curtir outros gêneros, importantes nomes da música brasileira também vão se apresentar virtualmente. E nada melhor que Milton Nascimento para animar o domingo (28). O cantor faz a sua tão aguardada live, às 18h30.

“É uma experiência nova pra todo mundo. Nossa intenção, na verdade, é levar um pouco de carinho para os fãs”, comenta Milton, que será acompanhado pelo maestro Wilson Lopes (cordas) e pelo pianista Christiano Caldas. O repertório recheado de sucessos, que contou com a ajuda dos fãs, terá “Travessia”, “Nos Bailes da Vida” e “Maria, Maria”.

Fonte: JJ