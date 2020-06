Nordeste troca festas de São João por shows virtuais por causa da pandemia

JOÃO PESSOA – No primeiro fim de semana de junho, mês marcado pelas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, os arrasta-pés foram trocados por shows virtuais com transmissão pela internet por causa da pandemia de Covid-19.

Uma das maiores festas juninas do país, o São João de Campina Grande (132 km de João Pessoa) foi adiado para outubro e novembro. Mas, para manter a tradição, a organização da festa decidiu realizar “lives” com artistas que se apresentariam neste mês.

Os primeiros shows virtuais aconteceram no último dia 5, com apresentações de Luan Estilizado, Três do Nordeste, Amazan, Biliu de Campina, Fabiano Guimarães e Gitana Pimentel.

A programação terá sequência nos próximos fins de semana de junho e contará com shows de Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Luan Santana, além de Elba Ramalho, uma das estrelas do São João de Campina Grande.

A transmissão do show virtual acontece direto da Vila Sítio São João, local da festa que tradicionalmente, no mês de junho, é tomado por turistas de várias partes do Brasil.

“São eventos privados com o apoio institucional da prefeitura. Não estamos destinando nenhum recurso financeiro [para as lives]”, afirma a secretária de Turismo de Campina Grande, Rosália Lucas.

As lives também têm como objetivo ajudar instituições de caridade, músicos e trabalhadores informais da cidade. A maior parte deles tem sua maior fatia de lucro no período junino.

A festa de São João presencial acontecerá entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro. “Estamos organizando tudo com um planejamento sanitário. Vai ter restrição de público e instalação de lavatórios e de álcool em gel”, afirma Rosália Lucas.

Na Bahia, o São João foi cancelado em todas as cidades em decreto assinado pelo governador Rui Costa. O feriado estadual de 24 de junho foi antecipado para 25 de maio como forma de evitar aglomerações no período festivo.

Para não deixar de lado as festividades do mês, artistas marcaram alguns shows virtuais, caso do cantor Bell marques, que fez uma “live” especial de São João no seu canal do YouTube.

A TVE, emissora de televisão pública do estado, firmou uma parceria com a plataforma Sua Música para a transmissão de shows ao vivo de artistas e bandas de forró. A primeira atração foi a banda Mastruz com Leite.

No Piauí, que também cancelou as festas de São João devido à pandemia, a secretaria estadual da Cultura vai transmitir pela internet as apresentações das quadrilhas juninas. A primeira transmissão foi na quinta-feira, 4, com a quadrilha Luar do São João.

Em Pernambuco, a prefeitura de Salgueiro lançou o São João virtual entre os dias 20 e 23 de junho. Serão ao todo 32 atrações locais, dentre eles Danilo Pernambucano, Flávio Leandro e Limão com Mel. Doações serão arrecadadas para trabalhadores informais e instituições filantrópicas da cidade.

Fonte: Folhapress