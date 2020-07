O novo ministro da Educação, Renato Feder, já defendeu a extinção da pasta e a privatização da rede de ensino do Brasil.

No livro ‘Carregando o Elefante – Como transformar o Brasil no país mais rico do mundo’, de 2007, Feder propunha que o governo pagasse um ‘voucher’ às famílias para elas colocarem seus filhos em escolas particulares. Modelo semelhante seria adotado no ensino superior.

Ele é administrador de empresas e mestre em Economia.

Fonte: Portal WSCOM