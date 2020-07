Terminais de ônibus são desinfectados em João Pessoa

Os terminais de ônibus de João Pessoa passam por desinfecção, como parte das medidas de retomada da circulação dos transportes, marcada para esta segunda-feira (6). Segundo a prefeitura, o objetivo é “proporcionar a segurança sanitária da população”.

Será liberada a circulação de quase 60% da frota, o que corresponde a 250 ônibus circulando pela cidade. Neste primeiro momento, o transporte vai funcionar das 6h às 19h, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados o serviço não estará disponível.

Durante a manhã desta sexta-feira (3), a higienização aconteceu no Terminal de Integração do Varadouro e nas paradas de ônibus do Parque da Lagoa. Já no período da tarde, será realizada a limpeza do Centro Administrativo Municipal (CAM).

“Estamos realizando a ação de higienização com prioridade aos terminais de ônibus, tendo em vista que a população voltará a utilizar’’, comentou Nóe Estrela, coordenador da Defesa Civil. Para garantir a eficiência da realização do trabalho, o produto usado é o hipoclorito de sódio, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o combate ao Coronavírus.

Os órgãos e seceretarias que estão engajados nessa ação são a Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), de Saúde (SMS), o Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (CVAZ), Vigilância Sanitária e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Fonte: Portal Correio