Ônibus intermunicipais retornam com 30% da frota em João Pessoa

Cerca de 30% da frota de ônibus intermunicipais de João Pessoa voltam a funcionar a partir desta segunda-feira (15), após decreto de flexibilização das atividades econômicas e sociais na capital paraibana.

Ao Portal T5, Reinaldo Brasil, do Terminal Rodoviário, informou que antes do período pandêmico, a frota era composta por 150 ônibus. A partir de agora, a quantia foi reduzida para aproximadamente 30% desse total.

Ainda de acordo com ele, as empresas devem obedecer os protocolos de higienização durante o funcionamento, como obrigatoriedade do uso de máscaras e temperatura corporal aferida.

Reinaldo disse também que ainda não é possível dimensionar uma estimativa de procura da população, já que a situação é atípica e hoje é o primeiro dia de flexibilização.

Conforme o decreto, as empresas precisam operar com 20% da frota menos do total e os veículos devem a circular com até 60% dos passageiros sentados.

Fonte: Codecom