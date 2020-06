CARRO QUE TRANSPORTAVA FAMÍLIA CAI EM BURACO COM ÁGUA DEIXANDO CRIANÇA MORTA EM NOVO ORIENTE

um acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (14) deixou uma vítima fatal no município de Novo oriente. O acidente aconteceu por volta das 18:40 na CE-187 estrada que liga Quiterianópolis a Novo oriente mas precisamente na localidade acampamento, local onde a pista está cortada devido às fortes chuvas.

O veículo ecosport de cor prata, placas LRB 2016, ano 2009, rio de janeiro levava cinco pessoas de uma mesma família que iam do rio de janeiro para o município de Pedro segundo Piauí.Chegando no local o motorista não percebeu que a pista estava cortada e o carro chegou a descer caindo dentro da água. lamentavelmente no acidente morreu a criança de nome Helena Santos Ferreira 3 anos de idade (possivelmente morreu vítima de afogamento).

O carro era conduzido por Francisco ramos da Silva 48 anos natural da Paraíba residente no rio de janeiro. Ainda tinha com passageiros: Mário ramos Ferreira 20 anos filho de Ana Maria Ferreira e Francisco ramos da Silva,residente no rio de janeiro. Ele é filho do condutor. Maria Eunice Rodrigues Almeida, 38 anos, filha de Josefa Lino Barros, natural do Ceará e Mariana Ferreira da Silva 24 anos, filha de Ana Maria Ferreira, natural e residente no rio de janeiro, vendedora( mãe da vítima fatal). A criança morreu a caminho do hospital de Novo oriente e as outras pessoas que andavam no carro sofreram alguns ferimentos leves e foram levadas para o hospital de Novo oriente. Esteve no local a equipe do destacamento de polícia daquele município SAMU e PRE.

Fonte: Blog do Tony Sales