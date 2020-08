O governador João Azevedo (PSB) pediu pessoalmente ao operador da Cruz Vermelha, Daniel Gomes, o dinheiro flagrado na caixa de vinho pelos investigadores do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público e mostrado com exclusividade pela reportagem do Fantástico. A afirmação é do próprio Daniel Gomes, em delação premiada no âmbito da Operação Calvário.

Confira o vídeo:

Relembre a reportagem do Fantástico:

Fonte: Se Liga PB