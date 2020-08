“Fui seduzido por ela”, disse homem flagrado nu com uma criança de 6 anos no colo

Uma equipe de Policiais Militares prenderam na noite desta sexta-feira (21), no município de Reriutaba, interior do Ceará, o indivíduo Luiz Claudio Xavier Carvalho, de 23 anos.

O acusado foi flagrado dentro de um banheiro, ele estava sentado no vazo e totalmente despido, com ele a vítima, uma criança de 6 anos, que estava sentada em seu colo.

Segundo informações o pai da criança ao abrir a porta do banheiro da casa, se deparou com o Acusado sem roupa e com a criança no colo.

Após ser preso, Luiz Cláudio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Sobral, onde em seu depoimento o acusado alegou ter sido seduzido pela vítima.

O homem preso foi Autuado em flagrante com base no artigo 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Fonte: Primeiras Noticias Por MCeará