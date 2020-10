Operação da PF destrói 367 mil pés de maconha em Pernambuco

By

Operação de combate ao plantio de maconha no sertão pernambucano foi concluída nesta terça-feira (29). A ação envolveu a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Pernambuco e da Paraíba.

A nomeada Operação Muçambê 4 erradicou 367 mil pés de maconha e apreendeu 156 quilos de droga pronta para o consumo, além de destruir 137 plantios e 20 quilos de sementes.

As plantações foram localizadas em algumas ilhas do Rio São Francisco, na região de Orocó, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Floresta e Belém do São Francisco.

No último dia 26, foi preso um suspeito responsável por cultivar cerca de dois mil pés da erva. Foram encontrados na propriedade, 50 quilos de drogas prontas para o consumo, além de uma grande quantidade em processo de secagem. Autuado em flagrante por tráfico, ele pode pegar pena que varia de cinco a 15 anos de reclusão. O suspeito teve prisão preventiva decretada e foi conduzido à Cadeia Pública de Salgueiro, em Pernambuco.

Fonte: Rádio Agência Nacional