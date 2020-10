PB: São José do Sabugi contará apenas com um candidato a prefeito

São José do Sabugi, no sertão paraibano, é o único município do estado em que apenas uma pessoa se candidatou a prefeito. O atual prefeito, Segundo Domiciano (DEM), tentará a reeleição na cidade, em chapa formada com o vice-prefeito, Tantico (Cidadania). Nas eleições de 2016, Domiciano havia concorrido apenas com uma candidata.

De acordo com a legislação eleitoral, em cidades com apenas um candidato a prefeito, basta o postulante conseguir somente um voto para ser eleito. Em todo o estado da Paraíba, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12.336 pessoas se candidataram a prefeito, vice-prefeito e vereador. A maioria dos postulantes (67,85%) é formada por homens.

Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro e, onde houver, o segundo turno ocorrerá em 29 de novembro.

Fonte: Brasil 61