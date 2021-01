Paraíba confirma 135 novos casos de Covid-19 em 24h

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, nesta segunda (04), 135 casos da Covid- 19. Entre os confirmados hoje, 44 (32,59%) são casos de pacientes hospitalizados e 91 (67,41%) são leves. Agora, a Paraíba totaliza 168.179 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. Até o momento, 537.764 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

Também foram confirmados 16 novos óbitos desde a última atualização, registrados entre os dias 30 de julho de 2020 e 03 de janeiro de 2021, sendo quatro ocorridos em hospitais privados e os demais em hospitais públicos. Com isso, o Estado totaliza 3.722 mortes. O boletim registra ainda um total de 127.619 pacientes recuperados da doença.

Cinco municípios concentram 91 novos casos, o que corresponde a 67,41% dos casos registrados nesta segunda. São eles: João Pessoa, com 31 novos casos, totalizando 42.581; Barra de Santa Rosa, com 21 novos casos, totalizando 298; Campina Grande, com 17 novos casos, totalizando 15.533; Patos, com 15 novos casos, totalizando 7.206; Cabaceiras, com 07 novos casos, totalizando 190.

* Dados oficiais preliminares (fonte: e-sus VE, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h do dia 04/01/2021, sujeitos a alteração por parte dos municípios.

Até esta segunda, 191 cidades paraibanas registraram óbitos por Covid-19. Dos 16 óbitos confirmados neste boletim, 11 ocorreram nas últimas 48h entre residentes dos municípios de Campina Grande, João Pessoa, Bayeux, Guarabira, Solânea, Pombal, Jericó, Sousa, Sapé, Nova Floresta, Araruna e Baía da Traição. As vítimas são nove homens e sete mulheres, com idades entre 29 e 96 anos. Hipertensão e cardiopatia foram as comorbidades mais frequentes e seis deles não apresentavam comorbidade.

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 48%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 49%. Em Campina Grande estão ocupados 54% dos leitos de UTI adulto e no sertão 58% dos leitos de UTI para adultos.

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde.

