PRF na Paraíba encerra Operação Ano Novo com resultados positivos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no último domingo (03) a Operação Ano Novo, que ocorreu entre os dias 30 de dezembro a 03 de janeiro. O reforço da fiscalização nas rodovias federais de todo o país garantiu uma redução nos índices de acidentalidade, o que refletiu na diminuição de feridos e óbitos.

Na Paraíba, a presença das equipes policiais ostensivas ao longo das rodovias federais que cortam o estado gerou resultados expressivos. Foram registrados 12 acidentes, 13 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa foi a óbito. Se comparado a 2019, houve redução de 50% no número de acidentes, 46% na quantidade de feridos e 75% no número de mortes, quando ocorreram 24 acidentes, 24 feridos e 4 mortes naquele ano.

Durante os cinco dias da Operação, os policiais fiscalizaram 2.202 veículos e 2.283 pessoas. A significativa presença das equipes operacionais nas rodovias, a orientação e a consciência dos motoristas em respeitar as regras de trânsito foram fatores essenciais para a incidência dos resultados positivos.

A Operação Ano Novo faz parte da Operação Rodovida, que se estenderá até o dia 21 de fevereiro de 2021 com reforço no policiamento ostensivo em todas as rodovias federais do país.

Brasil

No Brasil, foram registrados 903 acidentes de trânsito na totalidade. Se comparado a 2019, houve aumento de 1%, mas em relação ao Natal o número de ocorrências caiu cerca de 10%. No total, 1.150 pessoas ficaram feridas, uma redução de 6% e 67 pessoas vieram a óbito no local do acidente, com diminuição de 9% em relação a 2019 e 26% em relação ao Natal.

Fonte: PRF/PB