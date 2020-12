Paraíba registra 972 casos de Covid-19 com seis óbitos nas últimas 24 horas

Nesta terça, 22 de dezembro, a Paraíba registrou 972 novos casos de Covid-19 e 11 óbitos confirmados desde a última atualização, 06 deles ocorridos nas últimas 24h. Até o momento, 160.611 pessoas já contraíram a doença, 124.217 já se recuperaram e 3.563, infelizmente, faleceram. Até o momento, 518.416 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

Casos Confirmados: 160.611

Casos Descartados: 214.519

Óbitos confirmados: 3.563

Casos recuperados: 124.217

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 51%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 56%. Em Campina Grande estão ocupados 54% dos leitos de UTI adulto e no sertão 60% dos leitos de UTI para adultos.

Os casos confirmados estão distribuídos por todos os 223 municípios paraibanos. A diferença de casos de ontem para hoje é de 972, nos quais 5 municípios concentram 429 novos casos, o que corresponde a 44,13% dos casos registrados nesta terça. São eles:

João Pessoa, com 164 novos casos, totalizando 40.074; Patos, com 111 novos casos, totalizando 6.764; Sousa, com 90 novos casos, totalizando 3.504; Campina Grande, com 36 novos casos, totalizando 15.058; Santa Rita, com 28 novos casos, totalizando 4.030.

Dados oficiais preliminares (fonte: e-sus VE, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h do dia 22/12, sujeitos a alteração por parte dos municípios.

Até hoje, 189 cidades registraram óbitos por Covid-19. Os 11 óbitos registrados nesta terça ocorreram entre 02 de maio e 22 de dezembro, sendo 10 deles nas últimas 48h. Os pacientes tinham idade entre 43 e 98 anos. Diabetes foi a comorbidade mais frequente. Dos locais, três ocorreram em hospitais privados e os demais em hospitais públicos.

Fonte: Ascom